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15:59, 19 декабря 2023Экономика

Производитель Hoegaarden продаст бизнес в России

Бельгийская AB InBev продаст пивной бизнес в РФ турецкой Anadolu Efes

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Крупнейший в мире производитель пива AB InBev (бренды BUD, Spaten, «Клинское», Hoegaarden и другие) продаст долю в российском совместном предприятии турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes. О достижении соответствующего соглашения сообщает Bloomberg.

В консалтинговой компании KPMG оценили сделку в 1,1-1,3 миллиарда долларов. AB InBev не получит платежей авансом, а вместо этого получит средства позже, в зависимости от эффективности работы бизнеса.

Кроме того, сделку должны одобрить регулирующие органы. В случае получения разрешения Efes Breweries International BV (EBI) станет единственным владельцем AB InBev Efes BV.

Российская AB InBev Efes появилась в 2018 году после слияния бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. В конце апреля 2022 года стало известно, что эти зарубежные фирмы вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.

Компания управляет 11 заводами в России, на которых выпускается пиво под брендами «Клинское», «Белый медведь», «Сибирская корона», Velkopopovicky Kozel и другими. На заводах работают 3500 человек.

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      Мария Грушко
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