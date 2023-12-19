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16:39, 19 декабря 2023Наука и техника

Назван эффективный способ спасения от аномальной жары

Environment International: кондиционеры спасают людей от экстремальной жары

Фото: Lorena Sopena / Europa Press via Getty Images

Ученые Барселонского института глобального здравоохранения назвали эффективный способ спастись от аномальной жары, которая связана с увеличением числа фатальных случаев. Результаты исследования опубликованы в журнале Environment International.

Специалисты проанализировали демографические и социально-экономические факторы, которые могли бы объяснить снижение числа людей, серьезно пострадавших из-за экстремальных температурных условий. Это снижение наблюдается в Испании в период с января 1980 года по декабрь 2018 года, несмотря на рост глобальных температур, связанных с антропогенным изменением климата.

Оказалось, что негативное влияние жары на здоровье людей снижается из-за повсеместного распространения кондиционеров. Кроме того, распространение систем отопления также снизило воздействие холода.

В частности, кондиционеры ответственны за снижение числа фатальных случаев из-за жары на 28,6 процента, а из-за экстремальной жары — на 31,5 процента. На долю систем отопления пришлось 38-процентное снижение числа фатальных случаев из-за холода, и на 50,8 процента — из-за экстремального холода.

Результаты показывают, что воздействие экстремальных погодных факторов снижается за счет улучшения социально-экономических факторов в стране, а не из-за конкретных мер — например, систем предупреждения о волнах жары. Кроме того, широкое использование кондиционеров может еще сильнее способствовать глобальному потеплению из-за производства электроэнергии с помощью сжигания ископаемого топлива. Таким образом, отмечают авторы, необходимы другие стратегии охлаждения — например, расширение зеленых пространств в городах.

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      Александр Еникеев
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