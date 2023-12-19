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11:58, 19 декабря 2023Экономика

Планируемые расходы россиян на новогодние праздники резко выросли

ВЦИОМ: планируемые траты россиян на новогодние праздники составили 54 067 рублей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последний год средние планируемые расходы россиян по трем праздничным статьям (новогодний стол, подарки и досуг) выросли на 16 399 рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы на сайте организации.

В среднем граждане намерены потратить на празднование Нового года 54 067 рублей. Показатель обновил исторический максимум, подчеркивается в пресс-релизе.

По итогам опроса, самой расточительной группой стала молодежь в возрасте 18-24 лет: они готовы потратить на праздники в среднем 72 648 рублей. Самыми экономными, наоборот, стали представители поколения, старше 60 лет (30 451 рублей). При этом каждый второй из этой группе не собирается тратиться на новогодний досуг (49 процентов).

Обеспеченные россияне планируют потратить в среднем 73 803 рублей. Причем 42 процента от этой суммы уйдет на подарки родным и близким — 31 280 рублей.

Президент Владимир Путин ранее признал, что подавляющее большинство граждан России живут от зарплаты до зарплаты. При этом он отметил, что и богатых семей с «полным финансовым благополучием» в стране очень много.

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      Мария Грушко
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