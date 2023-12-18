Путин рассказал о живущих от зарплаты до зарплаты россиянах

Путин: большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых много

Подавляющее большинство граждан России живут от зарплаты до зарплаты, признал президент Владимир Путин. При этом он отметил, что и богатых семей с «полным финансовым благополучием» в стране очень много. Об этом он заявил на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», передает РИА Новости.

Обеспеченные граждане, по мнению главы государства, должны «вынимать своих отпрысков из зоны комфорта» и мотивировать их трудиться и стремиться к чему-то. Тогда дети будут чего-то добиваться в жизни, заключил он.

С начала 2023 года до 1 декабря общее состояние богатейших людей России выросло на 38,575 миллиарда долларов. Самым богатым человеком страны является владелец и президент управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин (состояние 30,7 миллиарда долларов). На втором месте — совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон (27,3 миллиарда долларов), на третьем — основатель «Лукойла» Вагит Алекперов.