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19:55, 18 декабря 2023Экономика

Путин рассказал о живущих от зарплаты до зарплаты россиянах

Путин: большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых много

Фото: Сергей Фадеичев / РИА Новости

Подавляющее большинство граждан России живут от зарплаты до зарплаты, признал президент Владимир Путин. При этом он отметил, что и богатых семей с «полным финансовым благополучием» в стране очень много. Об этом он заявил на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», передает РИА Новости.

Обеспеченные граждане, по мнению главы государства, должны «вынимать своих отпрысков из зоны комфорта» и мотивировать их трудиться и стремиться к чему-то. Тогда дети будут чего-то добиваться в жизни, заключил он.

С начала 2023 года до 1 декабря общее состояние богатейших людей России выросло на 38,575 миллиарда долларов. Самым богатым человеком страны является владелец и президент управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин (состояние 30,7 миллиарда долларов). На втором месте — совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон (27,3 миллиарда долларов), на третьем — основатель «Лукойла» Вагит Алекперов.

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      Мария Грушко
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