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09:34, 19 декабря 2023Мир

Израиль заявил о скором переходе к менее интенсивному этапу операции в Газе

Израиль снизит интенсивность атак на Газу после переговоров в главой Пентагона

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Израиль скоро перейдет к следующему, менее интенсивному этапу операции в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галлант после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином о способах снижения вреда для гражданских лиц от атак на Газу, сообщает Reuters.

Галлант заявил, что местное население сможет вернуться на север Газы, который был самым густонаселенным районом анклава. Однако ни он, ни глава Пентагона не назвали сроки перехода к «более хирургическим» операциям. «В каждой области, где мы достигнем нашей миссии, мы сможем постепенно перейти к следующему этапу и начать работу по возвращению местного населения. Возможно, реальнее это будет достичь раньше на севере, чем на юге», — заявил министр обороны Израиля.

Остин, в свою очередь, заверил, что американская поддержка безопасности Израиля остается непоколебима.

Ранее глава Пентагона заявил, что США не будут диктовать Израилю сроки боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС. По его словам, США железно поддерживает право Израиля на самооборону.

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      Дарья Балацкая
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