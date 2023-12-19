Известная блогерша назвала необычную особенность столицы Южной Кореи

Известная российская блогерша Соня Хромова, побывавшая в Сеуле, заявила, что в городе пьют много алкоголя. Об этой необычной особенности столицы Южной Кореи она рассказала в интервью для YouTube-канала «Аш Вояж».

«Как будто бы даже тяжело там не принимать алкоголь, потому что это уже давит на тебя. Там все пьяные. В определенный момент дня они просто все пьяные», — заявила Хромова, описывая свою поездку в Сеул.

Она также подчеркнула, что в отличие от Москвы в Сеуле на улице много развлечений. «Тебя наполняет какой-то энергией, все на улице, все довольны, все счастливы», — добавила блогерша. При этом Хромова отметила, что не хотела бы переезжать в столицу Южной Кореи.

Хромова выкладывает ролики на YouTube с 2011 года. В видео она делает обзоры на книги, рассказывает истории из личной жизни, а также обсуждает общественные явления. На канал блогерши подписаны 690 тысяч человек.

Ранее блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) назвала удивившую ее особенность Мексики. По ее словам, там дети шести-семи лет продают еду и показывают фокусы на улице, чтобы заработать деньги.