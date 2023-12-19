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11:17, 19 декабря 2023Ценности

Кайли Дженнер показала фото в откровенном топе и восхитила фанатов

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер показала откровенные фото и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость запечатлела себя в салоне автомобиля. На размещенных кадрах она позирует перед камерой в облегающих черных лосинах и спортивном кроп-топе, демонстрируя свое подтянутое тело. Также видно, что на ее лице присутствует макияж в нюдовых тонах, а волосы собраны в небрежный пучок.

Поклонники оценили внешний вид бизнесвумен в комментариях под постом, который набрал более трех миллиона лайков. «Какая красивая женщина», «Красотка!», «Невероятная фигура», «Огонь», «Тимоти уже оценил?» — писали они.

Ранее подписчики заподозрили Кайли Дженнер в экстремальном похудении из-за новых фото. Тогда знаменитость приняла участие в рекламной съемке. На размещенных фото она предстала в спортивных костюмах различных цветов. Кроме того, она снялась в кроп-топах и худи на голое тело.

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      Мария Винар
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