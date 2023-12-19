Конгрессмен Берчетт обвинил украинские власти в краже американских денег

Американский конгрессмен Тим Берчетт в интервью Fox News обвинил Украину в краже предоставляемых ей средств.

Он призвал власти США прекратить подогревать конфликт, указав на невыгодность чрезмерной вовлеченности в происходящее на Украине. «Мы отправляем им наши деньги — половину они крадут. Мы посылаем вооружение — а они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле», — негодует политик.

Ранее стало известно, что Вашингтон решил направить оставшиеся на помощь Украине средства на восполнение своих собственных запасов. В конце декабря США планируют объявить новый пакет помощи Киеву, который будет последним.

