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07:02, 19 декабря 2023Бывший СССР

Названа главная составляющая успеха ВС РФ на краснолиманском направлении

Военный эксперт Кнутов: ВС РФ используют ДРГ на краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные на краснолиманском направлении для осуществления продвижений используют не только дроны, но и диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. О ситуации на этом участке специальной военной операции (СВО) он рассказал «Ленте.ру».

«Если говорить о краснолиманском направлении, там идет устойчивое продвижение наших войск, оно, может, осуществляется не столь быстрыми темпами, как бы хотелось, но оно успешно. Связано это и с тем, что мы данном этапе используем не только дроны, но и ДРГ», — объяснил Кнутов.

Он объяснил, что в том числе благодаря этому российским войскам удается осуществлять продвижение на краснолиманском направлении.

Самое главное, что полученная информация тут же передается в штаб, и я бы хотел отметить возросшее мастерство тактическое штабов уровня бригады, дивизии: командование быстро принимает решение, наносится комбинированные удары, в которых участвуют и пехота, и артиллерия, и авиация

Юрий Кнутоввоенный эксперт, директор Музея войск ПВО

Ранее в Минобороны России сообщили, что экипажи бомбардировщиков Су-34 ударили по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что Экипажи Су-34 нанесли удары по опорному пункту и скоплению живой силы противника на краснолиманском направлении. Летчики применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции — снаряды наносят точные удары, не попадая в зону поражения систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — отчитались в ведомстве.

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      Кирилл Садовский
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