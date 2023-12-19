Кремль анонсировал открытые выступления Путина и Шойгу
Песков заявил об открытых выступлениях Путина и Шойгу на заседании коллегии МО
Выступления президента России Владимира Путина и главы Минобороны страны Сергея Шойгу во время расширенного заседания коллегии оборонного ведомства пройдут в открытом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
«Да, это действительно так. Два выступления будут открытыми», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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Песков также уточнил, что мероприятия стоит ожидать где-то через час или полтора.
Ранее Путин сообщил, что в зоне специальной военной операции находятся 617 тысяч российских военнослужащих. По информации главы государства, сейчас линия фронта составляет почти две тысячи километров.