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12:32, 19 декабря 2023Россия

Кремль анонсировал открытые выступления Путина и Шойгу

Песков заявил об открытых выступлениях Путина и Шойгу на заседании коллегии МО
Сергей Шойгу и Владимир Путин

Сергей Шойгу и Владимир Путин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Выступления президента России Владимира Путина и главы Минобороны страны Сергея Шойгу во время расширенного заседания коллегии оборонного ведомства пройдут в открытом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Да, это действительно так. Два выступления будут открытыми», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Песков также уточнил, что мероприятия стоит ожидать где-то через час или полтора.

Ранее Путин сообщил, что в зоне специальной военной операции находятся 617 тысяч российских военнослужащих. По информации главы государства, сейчас линия фронта составляет почти две тысячи километров.

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