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03:16, 19 декабря 2023Бывший СССР

Экс-офицер ВСУ нацбата признал тотальное превосходство России на фронте

Бывший офицер нацбата ВСУ Лапин признал тотальное превосходство России на фронте

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Бывший офицер нацбата «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) и спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), майор Игорь Лапин признал тотальное превосходство России на фронте. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «Прямой», его слова приводит РИА Новости.

По словам экс-бойца ВСУ, российская армия всегда обладала «тотальным преимуществом» в плотности артогня. По его мнению, ВС РФ вряд ли когда-либо потеряют его. Лапин сообщил, что российская артиллерия «разбирает на молекулы» украинские рубежи. Он добавил, что пехота идет вперед только после уничтожения обороны ВСУ градом снарядов.

Кроме того, экс-офицер отметил мощность строительной техники России, благодаря которой российским солдатам не приходится тратить «полдня на рытье окопов вручную».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал нелегкое положение Украины в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что на данном этапе для Киева сложилась «непростая» военная ситуация.

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      Марина Совина
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