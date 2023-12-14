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21:40, 14 декабря 2023Бывший СССР

Кулеба признал нелегкое положение Украины в конфликте с Россией

Глава МИД Кулеба заявил о нелегком положении Украины на данном этапе конфликта
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ход конфликта с Россией. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.

Кулеба признал нелегкое положение Украины в конфликте с Россией и подчеркнул, что на данном этапе для Киева сложилась «непростая» военная ситуация.

«Текущая фаза конфликта непростая для Украины и для наших партнеров. Все хотят быстрых, голливудских прорывов на поле боя», — отметил глава МИД страны.

По словам министра, если бы успехи в конфликте измерялись цифрами, то Украина «уже бы проиграла», поскольку ей бы пришлось принять численные преимущества России.

Ранее Кулеба заявил о подготовке Украины к новым контрнаступательным операциям. По его мнению, любая пауза в военных действиях дает России шанс перегруппироваться и подготовиться к новым военным действиям.

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      Марина Совина
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