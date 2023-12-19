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18:57, 19 декабря 2023Среда обитания

В российском городе глыба льда рухнула на пенсионерку

В Туле наледь с крыши упала на пенсионерку, возбуждено уголовное дело

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В Туле глыба льда с крыши дома рухнула на 71-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в центре города. Пожилую женщину госпитализировали с многочисленными травмами. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проведут проверку местной управляющей компании.

Ранее в другом российском городе, Санкт-Петербурге, наледь с крыши упала на мать и двухлетнюю девочку в коляске. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Подобный случай в Северной столице днем ранее привел к летальному исходу.

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      Виктория Клабукова
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