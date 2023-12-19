В российском городе глыба льда рухнула на пенсионерку

В Туле наледь с крыши упала на пенсионерку, возбуждено уголовное дело

В Туле глыба льда с крыши дома рухнула на 71-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в центре города. Пожилую женщину госпитализировали с многочисленными травмами. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проведут проверку местной управляющей компании.

Ранее в другом российском городе, Санкт-Петербурге, наледь с крыши упала на мать и двухлетнюю девочку в коляске. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Подобный случай в Северной столице днем ранее привел к летальному исходу.