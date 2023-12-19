Глыба льда упала на коляску с ребенком в Петербурге. Это не первый случай, по одному из них возбуждено дело

Глыба льда в Санкт-Петербурге упала с крыши на коляску с двухлетней девочкой

Глыба льда упала с крыши на коляску с ребенком в Санкт-Петербурге, ребенок госпитализирован. Это уже не первый раз в Северной столице, когда в результате схода снега горожане получали травмы.

По имеющимся данным, несчастный случай произошел утром 19 декабря. Мать с ребенком шла по Новочеркасскому проспекту в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, когда с крыши рухнула глыба льда. В результате удара колесо и бампер коляски отлетели. Мать стала кричать прохожим и просить их вызвать скорую помощь.

Я вызвала скорую помощь, которая оперативно приехала и увезла ребенка в стационар. О состоянии ребенка в настоящий момент мне неизвестно Очевидица случившегося

Как удалось выяснить 78.ru, двухлетнего ребенка в состоянии средней тяжести доставили в ДГМКЦ ВМТ имени Раухфуса. В данный момент прокуратура проводит проверку случившегося.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ранее в Петербурге падение наледи с крыши дома привело к трагедии

18 декабря стало известно, что в Санкт-Петербурге на 31-летнего мужчину упала наледь с крыши дома в Калининском районе, спасти пострадавшего не удалось. Следователи возбудили уголовное дело. Сообщалось, что утром 18 декабря в полицию поступило сообщение от очевидца о том, что у дома № 10 по проспекту Мечникова лежит мужчина головой в сугроб. По словам очевидца, мужчина был уже без признаков жизни, вокруг него было много сосулек, в том числе лежала большая ледяная глыба. Предположительно, причиной случившегося стало именно падение снега.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», пожилому владельцу квартиры, с чьего балкона, вероятно, упала сосулька, назначили меру пресечения.

Кроме того, известно что 17 декабря в результате схода снега с крыш в Северной столице пострадали как минимум четыре человека. Травмы получили пожилая женщина, девушка, 18-летний юноша и 60-летний мужчина. У последнего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб темени и закрытый перелом грудины.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Ярославле в результате падения льда с крыши также пострадал ребенок

Трехлетняя девочка была госпитализирована после падения на нее снежной глыбы в Ярославле. По данным прокуратуры, инцидент произошел на улице Республиканской около здания ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Ребенок гулял вместе с мамой, когда на него упал лед. В СК сообщили, что степень тяжести вреда здоровью устанавливается. Следователи начали доследственную проверку.

Позднее в мэрии сообщили, что ответственное должностное лицо привлекут к административной ответственности за ненадлежащее содержание кровли здания университета. «Мы очень обеспокоены случившимся. Надеемся, что ребенок быстро поправится. Мы, разумеется, тщательно разберемся в причинах происшествия. Сожалеем, что принятые меры безопасности не предотвратили травмирование ребенка», — заявил первый проректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Александр Ходырев.