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10:46, 18 декабря 2023Россия

В Петербурге четыре человека пострадали при падении ледяных глыб с крыш

В Санкт-Петербурге при падении глыб с крыш пострадали четыре человека

Фото: Unsplash

Четыре человека пострадали при падении ледяных глыб с крыш Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пострадала 54-летняя женщина — глыба снега рухнула на нее, когда она проходила угол Малого проспекта Васильевского острова и 7-й линии Васильевского острова.

«Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом темени и подозрением на сотрясение мозга. Ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии», — сообщил источник РЕН ТВ.

Травмы также получили девушка, 18-летний юноша и 60-летний мужчина. У последнего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб темени и закрытый перелом грудины.

Ранее в Воронеже с крыши упала глыба снега — она рухнула на мужчину, который гулял с собакой. На кадрах видно, как снег падает на прохожего с питомцем, из-за звука падения на стоящем рядом автомобиле срабатывает аварийная сигнализация.

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      Анастасия Шейкина
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