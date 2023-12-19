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11:55, 19 декабря 2023Путешествия

Летающие аналоги «Сапсанов» захотели запустить между Москвой и Петербургом

«Фонтанка»: между Москвой и Петербургом могут запустить регулярные авиашаттлы

Фото: Jack Cohen / Unsplash

Российская авиакомпания и петербургский аэропорт Пулково захотели запустить между Москвой и Северной столицей ежедневные авиашаттлы. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источники в авиации.

По данным портала, регулярные самолеты будут отправляться из Петербурга в Москву каждые 20-30 минут, а билеты будут продавать с открытой датой и временем. Они будут работать как проездные в метро: пассажир сможет воспользоваться билетом на любом рейсе, даже если не успеет на конкретный борт. Кроме того, такие путешественники будут проходить аэропортовые процедуры в ускоренном режиме.

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Обслуживать летающие аналоги поездов «Сапсан», скорее всего, будут российские лайнеры Sukhoi Superjet 100. Как пишет источник, формат планируют распространить на все авиагавани Москвы. При этом наиболее интересен запуск шаттлов во Внуково, где есть станция метро.

Проект могут реализовать в июне 2024 года, однако, как сообщил собеседник издания, окончательного решения о введении авиашаттлов пока нет.

Ранее сообщалось, что до конца 2027 года планируется завершить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга. Это позволит сделать проезд между городами дешевле.

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      Мария Борисова
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