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09:13, 1 ноября 2023Среда обитания

Москвичам пообещали более дешевые поездки в Петербург

«РБК»: с запуском ВСМ от Москвы до Петербурга проезд подешевеет на 17,5 %

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга позволит сделать проезд дешевле. Более выгодные поездки между двумя городами россиянам пообещали источники «РБК».

По данным издания, Минстранс и Минэкономразвития согласовали часть параметров проекта будущей ветки трассы. В том числе министерства договорились о подходе к тарифу. Если исходить из цен 2022 года, стоимость поездки составит 5008 рублей. Формально это выше тарифа на «Сапсан» (4813 рублей) или на самолет (4056 рублей), однако фактические затраты окажутся ниже на 17,5 процента от средних расценок других видов транспорта и составят 7654 рублей.

Удешевление проезда объясняется тем, что в расчет затрат заложена средняя стоимость часа времени пассажира, которое он тратит не только на основное средство передвижения, но также на городской транспорт и ожидание перевозки. В целом поездка по ВСМ займет 3 часа 45 минут — 2 часа 15 минут рейса и полтора часа дороги до вокзала и обслуживания в терминале. Для сравнения, поездка на автомобиле по трассе М-11 занимает 7 часов 30 минут, а на «Сапсане» или самолете — 5 часов 30 минут.

Ранее сообщалось, что строительство ВСМ завершится до конца 2027 года.

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      Александра Качан
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