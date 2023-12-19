Стилист Лисовец призвал воздержаться от полупрозрачных платьев на корпоративе

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал россиянкам неподходящие наряды для корпоратива. Соответствующий материал появился на сайте агентства «Национальная служба новостей».

В первую очередь специалист призвал воздержаться от вульгарных образов, например от полупрозрачных платьев и юбок длины мини. В то же время эксперт пояснил, что на подобном мероприятии есть возможность удивить коллег.

«На корпоратив надо идти в том, в чем комфортно, в чем будет удобно веселиться! То, в чем вы никогда не появлялись на работе. Нужно удивить и показать свой истинный характер», — заявил собеседник агентства.

В ноябре стилистка и тренд-аналитик Марина Воробьева перечислила россиянкам наряды, которые будут выглядеть модно на новогоднем корпоративе. Так, эксперт рассказала, что составить трендовый образ на данное мероприятие получится с помощью черно-розовой одежды и изделий из прозрачных тканей.

