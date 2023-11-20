Россиянкам перечислили модные наряды на новогодний корпоратив

Стилистка Воробьева: прозрачная одежда будет модной на новогоднем корпоративе

Стилистка и тренд-аналитик Марина Воробьева перечислила россиянкам наряды, которые будут выглядеть модно на новогоднем корпоративе. Ее комментарий публикует НГС.

Эксперт отметила, что составить трендовый образ на данное мероприятие получится с помощью черно-розовой одежды и изделий из прозрачных тканей, например органзы или сетки. В то же время она посоветовала присмотреться к золотистым и серебристым пиджакам и брюкам и твидовым костюмам с добавлением люрекса.

Кроме того, можно добавить к наряду перья, стразы и украшения или выбрать для праздника блестящие мини-платья. «Актуальны рюши и гипертрофированный объем, цветы-чокеры, текстильные цветы как элемент декора на платье или жакет в стиле Prada и Miu Miu», — также отметила собеседница издания.

Ранее в ноябре стилист Александр Рогов назвал новый модный тренд на грядущий сезон. Специалист отметил, что популярность обретут набитые до отказа сумки. Данную особенность он заметил на показах таких известных марок, как Hermes, Bottega Veneta и Miu Miu.