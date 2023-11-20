Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:46, 20 ноября 2023Ценности

Россиянкам перечислили модные наряды на новогодний корпоратив

Стилистка Воробьева: прозрачная одежда будет модной на новогоднем корпоративе

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Стилистка и тренд-аналитик Марина Воробьева перечислила россиянкам наряды, которые будут выглядеть модно на новогоднем корпоративе. Ее комментарий публикует НГС.

Эксперт отметила, что составить трендовый образ на данное мероприятие получится с помощью черно-розовой одежды и изделий из прозрачных тканей, например органзы или сетки. В то же время она посоветовала присмотреться к золотистым и серебристым пиджакам и брюкам и твидовым костюмам с добавлением люрекса.

Материалы по теме:
«Взрыв радости и секса» Голые богини, перья и голуби: как прошла Неделя моды в Лондоне
«Взрыв радости и секса»Голые богини, перья и голуби: как прошла Неделя моды в Лондоне
21 сентября 2023
Каждый год мир с придыханием ждет бала Met Gala. На что идут звезды, чтобы поразить публику: самые эпатажные образы
Каждый год мир с придыханием ждет бала Met Gala.На что идут звезды, чтобы поразить публику: самые эпатажные образы
18 ноября 2023

Кроме того, можно добавить к наряду перья, стразы и украшения или выбрать для праздника блестящие мини-платья. «Актуальны рюши и гипертрофированный объем, цветы-чокеры, текстильные цветы как элемент декора на платье или жакет в стиле Prada и Miu Miu», — также отметила собеседница издания.

Ранее в ноябре стилист Александр Рогов назвал новый модный тренд на грядущий сезон. Специалист отметил, что популярность обретут набитые до отказа сумки. Данную особенность он заметил на показах таких известных марок, как Hermes, Bottega Veneta и Miu Miu.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      «Каждый день будут какие-то сюрпризы» Зеленский высказался о сроках завершения конфликта на Украине

      В ОКР ответили выступившим против Игр дружбы WADA и МОК

      Кадыров позвал Путина в Чечню

      Заявившего об изнасиловании женщиной с топором россиянина увезли в полицию

      Дерипаска назвал условие конца экономики США

      Назван срок снижения ипотечных ставок

      Советника губернатора обвинили в раскрытии позиций российских войск в зоне СВО

      МИД обвинил ООН в проукраинской позиции

      ФСБ поймала обманувших детского омбудсмена Ингушетии на 200 тысяч рублей

      Блогерша отравилась угарным газом из-за безобидной привычки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости