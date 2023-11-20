Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:44, 20 ноября 2023Ценности

Стилист Рогов назвал набитые до отказа сумки новым трендом

Стилист Александр Рогов назвал набитые до отказа сумки трендом грядущего сезона

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал новый модный тренд на грядущий сезон.

Специалист отметил, что популярность обретут набитые до отказа сумки. Данную особенность он заметил на показах таких известных марок, как Hermes, Bottega Veneta и Miu Miu.

Материалы по теме:
«Мне надоело прятать соски» Ким Кардашьян стала продавать белье с торчащими сосками. Как это привело к скандалу?
«Мне надоело прятать соски» Ким Кардашьян стала продавать белье с торчащими сосками. Как это привело к скандалу?
30 октября 2023
Каждый год мир с придыханием ждет бала Met Gala. На что идут звезды, чтобы поразить публику: самые эпатажные образы
Каждый год мир с придыханием ждет бала Met Gala.На что идут звезды, чтобы поразить публику: самые эпатажные образы
18 ноября 2023

Так, на размещенных экспертом снимках с подиумов манекенщицы дефилировали с объемными плетеными и кожаными аксессуарами, которые были наполнены различными предметами. При этом последние торчали и свисали из расстегнутых сумок.

Ранее в ноябре Рогов также назвал новый тренд в одежде на весенне-летний сезон 2024 года. По словам эксперта, в теплое время года актуальными станут предметы гардероба, украшенные розами. Подобные наряды были продемонстрированы на показах коллекций таких модных брендов, как Alexander McQueen, Simone Rocha, Balmain и David Koma, отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили в розыск победительницу «Евровидения» от Украины. Что стало поводом для преследования Джамалы?

      Глава евродипломатии признался в симпатиях Палестине

      В России сняли на видео редкое явление в небе над тундрой

      Подводник оценил угрозу катастрофы на британской подлодке с ракетами Судного дня

      Играющая в игры по работе россиянка рассказала о требованиях к профессии

      ФАС возбудила дело против «Яндекса»

      Актер из фильма «Самая и привлекательная» попал в больницу с травмой головы

      Цены на нефть начали расти в преддверии встречи ОПЕК+

      Боррель призвал Израиль не сеять ненависть ради мира

      Финляндия заявила о готовности закрыть все КПП на границе с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости