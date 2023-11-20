Стилист Рогов назвал набитые до отказа сумки новым трендом

Стилист Александр Рогов назвал набитые до отказа сумки трендом грядущего сезона

Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал новый модный тренд на грядущий сезон.

Специалист отметил, что популярность обретут набитые до отказа сумки. Данную особенность он заметил на показах таких известных марок, как Hermes, Bottega Veneta и Miu Miu.

Так, на размещенных экспертом снимках с подиумов манекенщицы дефилировали с объемными плетеными и кожаными аксессуарами, которые были наполнены различными предметами. При этом последние торчали и свисали из расстегнутых сумок.

Ранее в ноябре Рогов также назвал новый тренд в одежде на весенне-летний сезон 2024 года. По словам эксперта, в теплое время года актуальными станут предметы гардероба, украшенные розами. Подобные наряды были продемонстрированы на показах коллекций таких модных брендов, как Alexander McQueen, Simone Rocha, Balmain и David Koma, отметил он.