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17:39, 19 декабря 2023Забота о себе

Мадонна впервые раскрыла подробности экстренной госпитализации в июне

Мадонна рассказала, что провела в искусственной коме 48 часов из-за болезни
Мадонна

Мадонна. Фото: face to face / Instagram / Globallookpress.com

Американская поп-исполнительница Мадонна во время выступления на концерте в Нью-Йорке впервые раскрыла подробности болезни, из-за которой в июне ее экстренно госпитализировали. Слова певицы приводит People.

65-летняя Мадонна рассказала со сцены, что почти ничего не помнит о случившемся с ней приступе и дальнейших событиях. По словам певицы, она потеряла сознание на полу в ванной, а пришла в себя уже в больнице в окружении детей. «Мне пришлось почти проститься с жизнью, чтобы собрать их вместе», — пошутила она.

Обладательница семи наград «Грэмми» добавила, что после госпитализации провела 48 часов в искусственной коме, и поблагодарила людей, которые находились рядом все это время. В первую очередь Мадонна высказала признательность учителю каббалы, чей голос она слышала, находясь без сознания. Также поп-исполнительница с благодарностью вспомнила подругу, которая привезла ее в больницу.

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В июне сообщалось, что Мадонна была экстренно госпитализирована из-за внезапного ухудшения здоровья. По словам менеджера певицы Гай Озри, у певицы развилась серьезная бактериальная инфекция.

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      Екатерина Улитина
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