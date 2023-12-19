Marvel уволила звезду сериала «Локи»

Студия Marvel уволила актера Джонатана Мэйджорса

Студия Marvel уволила американского актера Джонатана Мэйджорса после того, как суд признал его виновным в нападении на бывшую девушку. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Уточняется, что инцидент между актером и его бывшей девушкой Грейс Джаббари произошел в марте. 18 декабря присяжные признали его виновным в нападении третьей степени и преследовании. Сам Мэйджорс не признает себя виновным и отвергает все обвинения. Приговор артисту вынесут 6 февраля 2024 года. Его грозит до одного года лишения свободы.

Мэйджорс исполнил роль Канга в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания», а также роль «Того, кто остается» в первом и втором сезонах сериала «Локи». Он также должен был стать звездой предстоящей картины «Мстители: Династия Канга», выход которой запланирован на 2 мая 2025 года.

В начале марта генеральный директор Disney Боб Айгер объявил, что в скором времени появится совершенно новый состав команды «Мстителей».