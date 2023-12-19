Депутат раскрыл детали исполнения последней просьбы погибшего в Марьинке бойца

Депутат ГД Швыткин: семье Рудакова выплатят компенсацию и помогут с погребением

Семье погибшего в Марьинке бойца российской армии Романа Рудакова будут предоставлены все необходимые меры поддержки. По его словам, родным военного выплатят компенсацию и помогут с погребением. Депутат Госдумы Юрий Швыткин раскрыл детали исполнения последней просьбы погибшего в Марьинке бойца в разговоре с «Лентой.ру».

«Будет выплачена положенная законом компенсация, будет решен вопрос погребения. Сделают все возможное, чтобы облегчить семье переживание этой трагедии», — сказал Швыткин.

Он также добавил, что и Минобороны, и глава ведомства Сергей Шойгу всегда уделяют большое внимание социальной защите военнослужащих и членов их семей вне зависимости от того, продолжает ли человек нести службу или погиб.

Ранее сообщалось, что Шойгу приказал выполнить последнюю просьбу Рудакова. В военном ведомстве отметили, что боец погиб, приняв вместе с товарищами неравный бой.

Перед смертью он на стене здания написал послание тому, кто его найдет с просьбой позаботиться о его семье. Молодому человеку было 22 года.