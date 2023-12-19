МИД Германии обвинили в покупке ненужного роскошного дома

Bild: МИД Германии обвинили в покупке дома за 7,3 миллиона евро в Брюсселе

Федеральное контрольно-ревизионное управление ФРГ обвинило Министерство иностранных дел (МИД) страны в покупке ненужной роскошной недвижимости. Ведомство приобрело здание в Брюсселе за 7,3 миллиона евро, сообщает Bild.

В новом особняке есть бассейн и спортивный корт. Площадь объекта составляет 15 тысяч квадратных метров — в шесть раз больше, чем площадь самого большого объекта недвижимости в Брюсселе, использовавшегося властями до этого. В доме сделан ремонт и установлено новое оборудование. Согласно данным Счетной палаты, общие расходы на эти цели составили 600 тысяч евро. В ведомстве подчеркнули, что помимо этого здания в Бельгии уже есть три представительства Германии с резиденциями.

Контракт на покупку особняка был подписан в октябре 2021 года при министре Хайко Маасе. В Министерстве иностранных дел заявили, что здание нужно для проживания посла Евросоюза, а необходимость в нем существовала с 2007 года — все это время чиновники «безуспешно искали подходящую недвижимость».

Аудиторы утверждают, что министерство многие годы игнорирует требования экономической эффективности и бережливости в вопросах, касающихся недвижимого имущества. Федеральное контрольно-ревизионное управление рассчитывает, что ведомство продаст хотя бы один из домов в Брюсселе ради сокращения расходов.

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