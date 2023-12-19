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12:17, 19 декабря 2023Мир

МИД Великобритании заверил в дальнейшей помощи Украине

Глава МИД Британии Кэмерон: будем поддерживать Киев столько, сколько потребуется
СюжетМинобороны:

Фото: Hollie Adams / Reuters

Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В дальнейшей помощи Киеву заверил глава британского МИД Дэвид Кэмерон, сообщает Reuters.

«Великобритания и Франция будут оставаться убежденными сторонниками Украины столько, сколько потребуется», — сказал он после встречи с главой французского МИД Катрин Колонна.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Великобритания передаст Вооруженным силам Украины новую партию техники, включающую 23 быстроходных катера и 20 вездеходов типа Viking, для расширения возможностей Военно-морских сил.

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      Семен Александров
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