Великобритания передаст ВСУ новую партию военной техники

Глава Минобороны Британии Шэппс: Лондон передаст Киеву новую партию техники

Великобритания передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) новую партию техники, включающую 23 быстроходных катера и 20 вездеходов типа Viking, для расширения возможностей Военно-морских сил (ВМС) республики. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, пишет ТАСС.

«Могу объявить, что Соединенное Королевство передает 23 амфибийных катера и 20 амфибийных бронированных автомобиля Viking, имеющих возможность быстрого развертывания», — рассказал глава оборонного ведомства.

Ранее глава МИД королевства Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон не откажется от помощи Украине и продолжит оказывать не меньшую поддержку, чем в прошлые годы.

В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поддержку Украины вопреки политической позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов. Он отметил, что в альянсе видели, насколько критична помощь, и понимали, что нужно увеличить как ее объем, так и темп предоставления.