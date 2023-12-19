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14:22, 19 декабря 2023Ценности

Модный блогер Карина Нигай назвала главное отличие русских женщин от иностранок

Блогер Нигай назвала ухоженность главным отличием русских женщин от иностранок

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Модный блогер-миллионник Карина Нигай назвала главное отличие русских женщин от иностранок. На эту тему она высказалась в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube-канале «Осторожно Собчак».

По словам инфлюэнсера, главное, что отличает русских женщин, — это ухоженность. «Наши женщины — это всегда ухоженные волосы, минимальный или максимальный в зависимости от образа макияж», — отметила гостья выпуска.

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Знаменитость добавила, что сейчас россиянки перестали одеваться экстравагантно, отдавая предпочтения более спокойным образам. «Если раньше одежда была подобрана экстравагантно, каблуки и юбки, то сейчас все успокоилось. И я все чаще вижу изменения наших девчонок даже на фоне зарубежных девушек», — заключила она.

Ранее в декабре Собчак заявила о ненависти к «жирным людям». «Ненавижу жирных людей, видимо, это мое проклятье наступило, и я немножко комплексую на эту тему», — отметила журналистка. По словам телеведущей, из-за набора веса ей приходится носить свободную одежду.

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      Карина Черных
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