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10:10, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

Собчак заявила о ненависти к «жирным людям»

Журналистка Ксения Собчак заявила о ненависти к «жирным людям»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила о ненависти к «жирным людям». На эту тему она высказалась в видео, доступном на ее YouTube-канале.

«У меня есть небольшая проблема: я по разным причинам, связанными со здоровьем, немножко пожирнела», — сказала Собчак. Она добавила, что очень любит быть худой.

«Ненавижу жирных людей, видимо, это мое проклятье наступило, и я немножко комплексую на эту тему», — отметила журналистка. По словам телеведущей, из-за набора веса ей приходится носить свободную одежду.

Ранее Собчак прокомментировала вопрос о ней, который поступил на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. По мнению журналистки, россияне не ненавидят ее, так как своей работой она помогает некоторым людям решать их проблемы, а народная любовь к ней растет.

До этого журналистка также ответила на поступивший на прямую линию вопрос о ней. «Когда заслуженно накажут за противоправные действия Ксению Собчак и она не сможет навредить России?» — гласил текст сообщения, которое поступило на прямую линию. Она заявила, что ее никогда не накажут, так как она не совершала противоправных действий и не вредила России.

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      Олег Давыдов
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