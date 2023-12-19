Москвичам пообещали мрачную оттепель

Вильфанд: Московский регион ожидает мрачная оттепельная погода

Московский регион ожидает «мрачная оттепель». Такую погоду жителям столицы и области пообещал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает RT.

По словам Вильфанда, на погоде в регионе сказывается циклон в Норвежском море. «Дело в том, что он очень глубокий, то есть давление в нем очень низкое. И вся Западная Европа, и вся европейская часть страны, и Западная Сибирь находятся на южной периферии этого циклона. Поэтому тепло "качается" из Атлантики, с запада на восток», — пояснила эксперт.

Он добавил, что в течение недели не только Москва, но и европейская часть России будут подвержены влиянию южной периферии. Температура воздуха достигнет от минус двух до плюс четырех градусов, при этом ночью она может оказаться выше, чем днем. Понижение температуры ожидается в воскресенье, 24 декабря. При этом в начале следующей недели погода будет аномально теплой.

Ранее сообщалось, что уровень сугробов в Москве 18 декабря побил рекорд. Максимальные значения наблюдались четыре дня подряд.