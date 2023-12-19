Москвичей предупредили об опасных кабанах

Жителей столицы призвали опасаться агрессивных диких кабанов

Москвичей призвали опасаться диких кабанов в зимние месяцы. Предупреждение появилось в Telegram-канале парка «Лосиный остров».

Наиболее агрессивны дикие животные в декабре и январе. Отмечается, что кабаны становятся воинственными во время ухаживания за самками. Они участвуют в сражениях с другими особями, теряя в этот период массу тела и приобретая авторитет среди других особей.

В Лосином острове обитают более 50 особей, они находятся в областной части национального парка. Животные могут выходить в населенные пункты в поисках пищи. Администрация парка призвала не кормить кабанов, указав, что подобные «развлечения» в настоящее время наиболее опасны.

Ранее 19 декабря небольшое стадо кабанов было обнаружено в подмосковных Мытищах. Дикие животные пришли на шорох пакета с едой у местной жительницы. Однако кормить кабанов она не стала.

Стадо кабанов также заметили на улицах Мытищ 13 декабря. На опубликованных кадрах видно, что шесть взрослых особей проходят мимо жилых домов по направлению к продуктовому магазину.