Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:31, 19 декабря 2023Среда обитания

Москвичам пообещали «противную» погоду

Климатолог Кислов: до конца недели погода в Москве будет «противной»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

До воскресенья, 24 декабря, погода в Москве будет слякотной. Прогнозом на ближайшие дни в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ профессор Александр Кислов.

С субботы температура будет держаться около нуля, ночью опускаться до минус пяти градусов. До конца недели жителей столицы ожидает теплая, мокрая погода — ближайшие пять дней будут «противными», пообещал климатолог.

По его словам, предновогодняя оттепель не определяет весь ход зимы, поэтому строить предположения о скором или позднем начале весны бесполезно.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал мрачную оттепель в Московском регионе. По его данным, температура ночью может оказаться выше, чем днем. В воскресенье, 24 декабря, похолодает, а в начале следующей недели придет аномальное потепление.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин признал, что Запад переиграл Россию на Украине после 2014 года. И обещал «не отдать свое»

      Губерниев дал совет обидевшейся на зарплаты футболистов российской гимнастке

      Самая красивая девушка Европы пожаловалась на антироссийские подколки соперниц

      Четырехлетний сын Меган Маркл разочаровался дешевым подарком матери на Рождество

      Напавшие на однорукого ветерана СВО били его под крик «русская свинья»

      Офицер ВСУ признал поражение Украины по всем фронтам

      В Израиле заявили о готовности прекратить огонь в секторе Газа

      Мадонна впервые раскрыла подробности экстренной госпитализации в июне

      ВМФ России получит подводный крейсер «Князь Пожарский» в 2024 году

      Раскрыты новые планы Украины и Британии по борьбе с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости