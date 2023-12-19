Москвичам пообещали «противную» погоду

Климатолог Кислов: до конца недели погода в Москве будет «противной»

До воскресенья, 24 декабря, погода в Москве будет слякотной. Прогнозом на ближайшие дни в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ профессор Александр Кислов.

С субботы температура будет держаться около нуля, ночью опускаться до минус пяти градусов. До конца недели жителей столицы ожидает теплая, мокрая погода — ближайшие пять дней будут «противными», пообещал климатолог.

По его словам, предновогодняя оттепель не определяет весь ход зимы, поэтому строить предположения о скором или позднем начале весны бесполезно.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал мрачную оттепель в Московском регионе. По его данным, температура ночью может оказаться выше, чем днем. В воскресенье, 24 декабря, похолодает, а в начале следующей недели придет аномальное потепление.