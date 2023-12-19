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20:26, 19 декабря 2023Забота о себе

Мужчин предупредили о свидетельствующих о снижении тестостерона симптомах

Уролог Кастрикин: о снижении тестостерона у мужчин могут говорить нарушения сна

Фото: Unsplash

Некоторые изменения в привычном самочувствии мужчины могут говорить о возрастном андрогенном дефиците (ВАД) — снижении уровня тестостерона, рассказал уролог-андролог Юрий Кастрикин. О свидетельствующих об этом состоянии симптомах он предупредил в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Кастрикина, симптомы ВАД у разных мужчин не являются универсальными и могут варьироваться. Помимо подтвержденного лабораторно снижения уровня тестостерона, уточнил он, мужчина может обратить внимание на такие признаки, как снижение либидо, наличие эректильной дисфункции, снижение физической активности и мотивации, изменения настроения, раздражительность, усталость, нарушения сна, повышенная потребность во сне.

Эти жалобы, отметил Кастрикин, проявляются как при наличии дефицита тестостерона, так и без него, поскольку могут быть связаны с сопутствующими заболеваниями или приемом лекарственных препаратов, влияющих на биологическую активность этого полового гормона. В связи с этим врач рекомендовал в случае обнаружения беспокоящих симптомов обратиться к специалисту для подробных исследований.

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      Александра Лисица
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