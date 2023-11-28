Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:32, 28 ноября 2023Забота о себе

Мужчин предупредили о первом признаке рака простаты

Фармацевт Ли: трудности с мочеиспусканием могут быть симптомом рака простаты

Фото: Butsaya / Shutterstock / Fotodom

Появление трудностей при мочеиспускании является одним из первых признаков рака простаты, считает фармацевт Дебора Ли. Об этом и других ранних симптомах этого опасного заболевания она предупредила в беседе с Daily Express.

Ли отметила, что выявленный на ранней стадии рак простаты хорошо поддается лечению, но часто болезнь не удается вовремя заметить, так как она протекает бессимптомно. Поэтому специалистка призвала обращать внимание даже на незначительные изменения. Так, по ее словам, на ранней стадии болезни могут появиться трудности с мочеиспусканием, когда мужчина ощущает позывы сходить в туалет, но не может этого сделать. Еще один тревожный сигнал, продолжила Ли, — это чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

Другие ранние симптомы рака простаты, по словам специалистки, включают подтекание или задержку мочи, частое мочеиспускание и боль во время эрекции. Ли предупредила, что на более поздних стадиях может появиться боль в спине, бедре или в области таза, некоторые замечают кровь в моче или сперме, а также эректильную дисфункцию. Кроме того, с ростом числа раковых клеток человек начинает резко и необъяснимо терять вес и чувствует постоянную усталость.

Материалы по теме:
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019

Ранее андролог Марк Годзиян предупредил о признаке рака мочевого пузыря. По его словам, видимая кровь в моче при отсутствии боли может свидетельствовать об этом заболевании.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Водителей предупредили о новом штрафе

      Tesla подала в суд на Швецию

      Полуфиналиста шоу «Место под солнцем» избили Москве

      Российские игроки НХЛ установили историческое достижение

      Возлюбленная Тимати показала лицо без макияжа и фильтров

      Власти Петербурга рекомендовали перевести работников на удаленку из-за снегопада

      Полицейские за деньги сообщали бизнесмену о ДТП и были пойманы

      Популярная курортная страна Азии начала выдавать бесплатные визы россиянам

      Экономист назвал ситуацию на рынке ценных бумаг «кровавой баней»

      Российский пенсионер собрал коллекцию раритетного оружия и попал под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости