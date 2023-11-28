Мужчин предупредили о первом признаке рака простаты

Фармацевт Ли: трудности с мочеиспусканием могут быть симптомом рака простаты

Появление трудностей при мочеиспускании является одним из первых признаков рака простаты, считает фармацевт Дебора Ли. Об этом и других ранних симптомах этого опасного заболевания она предупредила в беседе с Daily Express.

Ли отметила, что выявленный на ранней стадии рак простаты хорошо поддается лечению, но часто болезнь не удается вовремя заметить, так как она протекает бессимптомно. Поэтому специалистка призвала обращать внимание даже на незначительные изменения. Так, по ее словам, на ранней стадии болезни могут появиться трудности с мочеиспусканием, когда мужчина ощущает позывы сходить в туалет, но не может этого сделать. Еще один тревожный сигнал, продолжила Ли, — это чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

Другие ранние симптомы рака простаты, по словам специалистки, включают подтекание или задержку мочи, частое мочеиспускание и боль во время эрекции. Ли предупредила, что на более поздних стадиях может появиться боль в спине, бедре или в области таза, некоторые замечают кровь в моче или сперме, а также эректильную дисфункцию. Кроме того, с ростом числа раковых клеток человек начинает резко и необъяснимо терять вес и чувствует постоянную усталость.

Ранее андролог Марк Годзиян предупредил о признаке рака мочевого пузыря. По его словам, видимая кровь в моче при отсутствии боли может свидетельствовать об этом заболевании.