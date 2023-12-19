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15:57, 19 декабря 2023Бывший СССР

На Украине подсчитали убытки из-за блокировки границы с Польшей

Украина потеряла более миллиарда евро из-за блокировки границы с Польшей
СюжетПротесты на Украине

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украинская экономика потеряла более миллиарда евро из-за блокировки пунктов пропуска на границе с Польшей, заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин. Об этом сообщает ТАСС.

Балин назвал сумму ущерба экономике Украины от протеста польских дальнобойщиков и добавил, что польская экономика понесла еще большие потери из-за протеста перевозчиков.

По его оценкам, день простоя одного грузовика на пункте пропуска оценивается примерно в 300-350 евро (около 30 тысяч рублей). По этой причине транспортные компании пытаются минимизировать ущерб и перенаправляют фуры в другие страны.

Польские перевозчики начали блокировку пунктов пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Протестующие выразили недовольство решением Евросоюза и потребовали ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков. Позднее к протесту присоединились и словацкие перевозчики.

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      Юрий Леонов
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