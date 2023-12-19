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11:01, 19 декабря 2023Бывший СССР

На Украине попытались компенсировать нехватку снарядов дронами

Гаврилюк: Украина нарастила производство дронов из-за нехватки снарядов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина пытается компенсировать нехватку снарядов производством дронов-камикадзе. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью «BBC Украина».

Гаврилюк признал дефицит артиллерийских снарядов и отметил, что он будет продолжаться и в будущем. «Этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому на Украине будут решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА», — заявил замминистра обороны.

Он подчеркнул, что Украина также предпринимает попытки нарастить собственное производство снарядов советского образца. Также Гаврилюк выразил надежду на производство достаточного количества снарядов калибра 155 миллиметров образца НАТО внутри страны.

Ранее командующий группировкой «Таврия» Вооруженных сил Украины Александр Тарнавский заявил о сворачивании операций из-за нехватки артиллерийских снарядов. По его словам, проблемы с боеприпасами наблюдаются по всей линии фронта.

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      Юрий Леонов
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