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05:02, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

На Украине предложили отправить бригады ВСУ на границу США с Мексикой

Журналист Сазонов: Киев при необходимости бросит войска на границу США и Мексики

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Киев мог бы отправить войска на границу США и Мексики. Об этом в интервью каналу Politeka заявил журналист Кирилл Сазонов, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его мнению, пары бригад ВСУ было бы достаточно, чтобы разрешить миграционный кризис на южной границе США. «Очень жаль, что мы не влияем на эти процессы», — посетовал он.

Журналист высказал такую идею, поскольку республиканцы в Конгрессе США блокируют выделение Киеву военной помощи, требуя перед этим ужесточить миграционное законодательство США

Ранее Сазонов предположил, что американцы могут начать давить на Украину с целью начала переговоров с Россией. По факту это будет сдачей Украины, уверен журналист. Он также предупредил, что без поддержки Демократической партии Украине одной будет не справиться.

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      Марина Совина
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