На Урале начали создавать ледяные скульптуры

В Нижнем Тагиле в рамках фестиваля начали создавать ледяные скульптуры

В Нижнем Тагиле уральские и российские профессиональные скульпторы начали создавать ледяные фигуры. Об этом сообщает KP.RU.

Скульптуры делают в рамках новогоднего фестиваля. Работы посвятят теме «Нижний Тагил от А до Я». Как отмечает мэр города Владислав Пинаев, среди авторов фигур в фестивале принимают участие как начинающие скульпторы, так и многократные призеры российских и международных конкурсов, а также чемпионатов мира по ледовой скульптуре в разных странах мира.

Ранее сообщалось, что в Сочи разработали бесплатное мобильное приложение для курорта «Роза Хутор», которое поможет сократить время ожидания на канатных дорогах, уменьшив очереди. В приложении используется искусственный интеллект — технологии анализируют ситуацию и составляют прогнозы по времени ожидания на разных подъемниках.

