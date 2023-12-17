Очереди на горнолыжных курортах Сочи уменьшат при помощи приложения

На курорте «Роза Хутор» сократят очереди при помощи приложения

В Сочи разработали бесплатное мобильное приложение для курорта «Роза Хутор», которое поможет сократить время ожидания на канатных дорогах, уменьшив очереди. Об этом рассказал генеральный директор курорта Александр Белокобыльский, передает «Интерфакс».

Белокобыльский пояснил, что в пиковые периоды очереди скапливаются у основных канатных дорог. Для борьбы с ними были созданы специальные коридоры для зон ожидания и привлечены волонтеры, которые информировали гостей о том, какими подъемниками лучше пользоваться.

По его словам, в приложении под названием «Роза Хутор.Пробки», используется искусственный интеллект — технологии анализируют ситуацию и составляют прогнозы по времени ожидания на разных подъемниках, используя данные многолетнего опыта работы курорта и накопленных статистических данных. Информация обновляется каждые 10-15 минут.

В мобильном приложении также можно будет бесплатно забронировать конкретное время для спуска и подъема на основной канатной дороге «Олимпия» и подойти к назначенному часу без ожидания.

Ранее сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи планируется возвести четыре санаторно-курортных комплекса для развития туризма. Комплексы будут категории 4-5 звезд, являющейся самой востребованной на сегодняшний день. Предполагается, что город получит дополнительно 5,5 тысячи рабочих мест.