В Сочи появятся новые курортные комплексы

В Лазаревском районе Сочи появятся новые курортные комплексы

В Лазаревском районе Сочи планируется возвести четыре санаторно-курортных комплекса для развития туризма. Об этом мэр города Алексей Копайгородский сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Копайгородского, комплексы будут категории 4-5 звезд, являющейся самой востребованной на сегодняшний день. Предполагается, что город получит дополнительно 5,5 тысячи рабочих мест.

«Для нас важно, чтобы все проекты были общественно значимыми, они должны включать в себя создание условий для работников, к примеру, строительство кампусов для сотрудников, развитие и благоустройство территорий», — говорится в публикации.

Мэр отметил, что около полусотни новых инициатив, которые разработаны для Сочи, дадут городу около 20 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что во время грядущих новогодних праздников курорты Краснодарского края посетят почти полмиллиона туристов, большая часть из которых — 300 тысяч человек — приедут в Сочи. Всего в регионе ждут более 450 тысяч туристов. В городе разработаны маршруты патрулирования, порядок и безопасность обеспечат сотрудники МВД, Росгвардии, казаки и народные дружинники.