Назван самый вредный способ приготовления яиц

Диетолог Разаренова: жарка яиц на масле может быть вредной для здоровья

Полезнее всего яйца, сваренные всмятку, в мешочек или яйца пашот, рассказала диетолог Александра Разаренова. Самый вредный способ приготовления яиц она назвала в беседе с радио Sputnik.

Разаренова объяснила, что яйца полезнее всего, если подвергать их щадящей термической обработке и не использовать лишние жиры в процессе приготовления. «Жарка на масле увеличивает содержание насыщенных жиров и калорий в блюде, что может быть вредно для здоровья. Если вы все-таки предпочитаете яичницу, то готовьте ее на минимальном огне без добавления масла, на антипригарной сковороде», — порекомендовала она.

Таким образом, объяснила Разаренова, можно уберечь желток от агрессивного воздействия высоких температур, а белок — от гликации (нарушение структуры из-за взаимодействия с углеводами). «Важно, чтобы желток был прогрет, но оставался жидким. Также следует избегать добавления излишка соли или пряностей при приготовлении яиц», — предупредила она.

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