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16:53, 19 декабря 2023Путешествия

Названо количество задержанных из-за ограничений в аэропортах Москвы рейсов

Росавиация: из-за ограничений в аэропортах Москвы были задержаны 38 рейсов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Из-за введенных во вторник, 19 декабря, в аэропортах Москвы ограничений были задержаны 38 рейсов. Количество вылетевших не по расписанию самолетов назвали ТАСС в Росавиации.

В ведомстве добавили, что на запасные аэродромы пришлось уйти 16 воздушным судам, летевшим в столицу. Уточняется, что сейчас все аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме.

В Росавиации также пояснили, что в Домодедово вводились ограничения по обслуживанию вылетающих и прилетающих рейсов с 11:33 до 14:00, а во Внуково — по обслуживанию вылетающих рейсов с 11:50 до 14:00.

Ранее стало известно, что в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели план «Ковер». Все рейсы оттуда перенаправили в Шереметьево. Такие меры используются, когда в небе появляются неизвестные или опасные объекты.

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      Марина Черняк
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