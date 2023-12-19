Немка побывала в России и рассказала о зависти к русским женщинам

Тревел-блогерша пообщалась со знакомой немкой, которая перечислила пять поразивших ее особенностей жизни в России и призналась, что завидует русским женщинам. Впечатлениями иностранки она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Во-первых, жительница Германии по имени Мари рассказала, что пришла в восторг при виде круглосуточных супермаркетов.«Это просто мечта любой хозяйки! Не нужно закупать товары, как у нас в Германии, потому что это доступно в любое время суток. Сел в машину, приехал и купил. Очень удобно!» — восхитилась немка.

Вторая российская особенность, которая понравилась Мари, — возможность в любое время суток заказать готовую еду. «Столько салатов, горячие блюда, закуски, выпечка! Зачем ты тогда готовишь?» — спросила иностранка свою собеседницу.

Еще один плюс жизни в России, по мнению Мари, — быстрая доставка продуктов и товаров на дом. Автор публикации пояснила, что в Германии тоже есть похожие сервисы, но они не такие доступные и оперативные.

Кроме того, немка приятно удивилась отношению российских бабушек к внукам, с которыми они привыкли проводить много времени. «В Германии не принято, чтобы пенсионеры нянчились с детьми своих детей. Выходя на пенсию, они живут для себя, путешествуют, отдыхают», — написала блогерша.

Последняя российская особенность, о которой рассказала Мари, — помощь семьям от государства. Немка отметила, что у нее на родине нет единовременной выплаты материнского капитала, а есть только ежемесячное пособие на детей до их 18-летия. По мнению иностранки, разовая материальная помощь значительно удобнее, так как эту сумму можно потратить, например, на покупку жилья.

Ранее эта же блогерша пообщалась с другой немкой, вышедшей замуж за русского и восхитившейся его положительными качествами. 35-летняя Эмили отметила, что русские мужчины умеют работать не только головой, но и руками.

