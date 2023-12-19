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10:04, 19 декабря 2023Из жизни

Невнимательность мужа принесла женщине 50 тысяч долларов

В США мужчина перепутал лотерейные билеты и выиграл 50 тысяч долларов

Фото: Alexander Mils / Unsplash

Жительница США разбогатела благодаря невнимательности мужа. Об этом сообщает UPI.

Таня Хэммондс из штата Кентукки попросила мужа купить лотерейные билеты на определенный розыгрыш в магазине. Однако мужчина по ошибке приобрел другие билеты мгновенной лотереи. Они лежали на прилавке рядом с теми, которые просила купить жена.

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В итоге невнимательность мужа принесла женщине состояние. Когда она стерла защитный слой с одного из билетов и проверила его в приложении лотереи, то обнаружила, что выиграла 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей). Женщина призналась, что сначала не поверила в удачу, а решила, что это ошибка в приложении. Позже она убедилась, что стала победительницей, и сразу поделилась радостной новостью с матерью.

Хэммондс не сообщила, на что планирует потратить крупный денежный приз.

Ранее сообщалось, что мужчина из США купил призовой лотерейный билет и едва не выбросил его. Мужчина признал, что билет «лишь чудом не оказался в мусоре».

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