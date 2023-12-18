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10:05, 18 декабря 2023Из жизни

Мужчина едва не выбросил призовой лотерейный билет на 180 миллионов рублей

Житель США выиграл два миллиона долларов, но не заметил этого

Фото: alisafarov / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из США купил призовой лотерейный билет и едва не выбросил его. Об этом пишет UPI.

29-летний американец из штата Мичиган решил сыграть в лотерею и купил билет стоимостью 20 долларов (около 1800 рублей). Он потер окошко с цифрами и, не обнаружив выигрыша, положил пустой билет на приборную панель своего грузовика — к другим таким же.

Через четыре месяца жена дала ему несколько билетов с просьбой проверить их в магазине. Американец решил заодно убедиться в том, что не пропустил выигрыш в одном из билетов, лежавших в машине. Когда он отсканировал билет, который считал пустым, то получил неожиданное сообщение с призывом обратиться к организаторам лотереи. Тогда он еще раз внимательно осмотрел окошко с цифрами и заметил, что в его билете есть номер, выигрыш по которому составляет два миллиона долларов (около 180 миллионов рублей). Мужчина признал, что билет «лишь чудом не оказался в мусоре».

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Победитель сообщил, что не собирается делать никаких крупных покупок на выигранные деньги. Он планирует использовать их как «финансовую подушку для семьи».

Ранее жительница США случайно разбогатела благодаря тому, что захотела утолить жажду. Женщина зашла в магазин за напитком и решила вместе с ним приобрести три билета мгновенной лотереи.

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      Антонина Черташ
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