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18:06, 7 декабря 2023Из жизни

Женщина случайно разбогатела благодаря газировке

UPI: в США женщина купила лотерейный билет вместе с газировкой и разбогатела

Фото: Nicole Wilcox / Unsplash

Жительница США случайно разбогатела благодаря тому, что захотела утолить жажду. Об этом сообщает UPI.

Дженет Бэйн из штата Вирджиния рассказала, что зашла в круглосуточный магазин, чтобы купить газировку. Вместе с напитком она решила приобрести три билета мгновенной лотереи. Когда женщина стерла защитный слой с лотерейного билета, то обнаружила, что сорвала куш в размере 100 тысяч долларов (9,2 миллиона рублей). По словам Бэйн, она была шокирована и сперва не поверила своим глазам.

Победительница заявила, что у нее большие планы на крупный выигрыш. «Это будет прекрасное Рождество», — утверждает она.

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