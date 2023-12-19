20 новых станций метро собрались построить в Санкт-Петербурге

Губернатор Беглов: 20 новых станций метро построят в Петербурге к 2032 году

В Санкт-Петербурге собираются к 2032 году открыть 20 новых станций метро и отремонтировать 12 существующих. О таких планах заявил губернатор города Александр Беглов, пишет РИА Новости.

По словам главы города, работы уже ведутся сразу на нескольких линиях метро — в том числе началась проходка нового участка Красносельско-Калининской линии. «Мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить стабильное финансирование и поддержку отрасли. Наши метростроители выходят на плановый график работ», — рассказал Беглов.

На новой станции «Горный институт» Лахтинско-Правобережной линии начали монтировать эскалаторы — специалисты уже установили опоры для размещения механизмов. Эта станция станет третьей на Васильевском острове и сможет ежедневно принимать 97 тысяч человек.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск оценил станцию «Автово» в метро Санкт-Петербурга. Он положительно отреагировал на публикацию с павильоном — прокомментировал пост эмодзи, означающим стопроцентное согласие.