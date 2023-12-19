Одна деталь на откровенном фото 57-летней Холли Берри возмутила фанатов

Американская актриса Холли Берри показала фото в откровенном виде и возмутила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 57-летняя звезда киноленты «Женщина-кошка» позирует среди камней в боди черного цвета, оформленном кружевами. «Не смогла скрыть эти камни», — с иронией подписала знаменитость пост, который набрал более 128 тысяч лайков.

Однако поклонников смутила одна деталь на данном кадре. «Никто не видит три кучи фекалий на переднем плане? Зачем это фотографировать?», «Хоть бы снимок обрезала. Омерзительно», «Что у тебя под твоими ногами?», «Она там находится, видимо, с Канье Уэстом», «Странное место для фото», — высказывались они.

Ранее блогерша разглядела непристойный принт на одежде ребенка через год после покупки и возмутилась увиденным. Пользовательница сети с никнеймом resolutera опубликовала видео в соцсетях, в котором показала кофту 11-летней дочери. На размещенных кадрах женщина призналась, что месяцами не замечала пошлые, на ее взгляд, рисунки на ткани.