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09:01, 4 декабря 2023Ценности

Женщина год не замечала изображение стриптизерш на кофте 11-летней дочери

Кадр: @resolutera / Tiktok

Блогерша разглядела непристойный принт на одежде дочери через год после покупки и возмутилась увиденным. На ее посты в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

Пользовательница сети с никнеймом resolutera опубликовала видео в TikTok, в котором показала кофту 11-летней дочери. На размещенных кадрах женщина призналась, что месяцами не замечала пошлые, на ее взгляд, рисунки на ткани и форму молнии вещи. «Будьте осторожны. Я думала, что это феи. Оказалось, что это стриптизерши», — предупредила она зрителей.

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Однако комментаторы неоднозначно отнеслись к данному видео. Так, некоторые согласились с переживаниями автора. «Какой ужас», «Зачем делать такие неоднозначные расцветки?», «Сначала я подумала, что это верблюд, но потом присмотрелась», — писали они. В то же время другие юзеры не увидели в изображении танцующих женщин ничего предосудительного.

В сентябре 2021 года пенсионерка пришла в церковь в свитере с непристойным рисунком. На размещенном кадре видно, что женщина одета в ярко-красный свитер с непристойным рисунком в виде мужского полового органа зеленого цвета.

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      Карина Черных
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