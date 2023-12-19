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07:19, 19 декабря 2023Мир

Оппозиция объявила голодовку из-за несогласия с итогами выборов в Белграде

Оппозиция объявила голодовку из-за несогласия с результатами выборов в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters

Лидеры оппозиционного прозападного блока «Сербия против насилия» объявили голодовку. Об этом сообщает РИА Новости.

Они требуют отменить результаты выборов в городское собрание Белграда, по которым победу одерживает коалиция во главе с правящей пропрезидентской Сербской прогрессивной партией. Оппозиция уверена, что власти завозили на участки избирателей из других городов и даже соседних республик.

Ранее сторонники оппозиции вышли в столице Сербии на акцию протеста. Они закидывали здание избирательной комиссии и администрации президента яйцами и рулонами туалетной бумаги.

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      Марина Совина
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