Оппозиция объявила голодовку из-за несогласия с итогами выборов в Белграде

Оппозиция объявила голодовку из-за несогласия с результатами выборов в Белграде

Лидеры оппозиционного прозападного блока «Сербия против насилия» объявили голодовку. Об этом сообщает РИА Новости.

Они требуют отменить результаты выборов в городское собрание Белграда, по которым победу одерживает коалиция во главе с правящей пропрезидентской Сербской прогрессивной партией. Оппозиция уверена, что власти завозили на участки избирателей из других городов и даже соседних республик.

Ранее сторонники оппозиции вышли в столице Сербии на акцию протеста. Они закидывали здание избирательной комиссии и администрации президента яйцами и рулонами туалетной бумаги.