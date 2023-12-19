Оппозиция Сербии отказалась признать победу на выборах коалиции Вучича

В Белграде начались протесты оппозиции после победы на выборах коалиции Вучича

В Сербии оппозиция устроила акцию протеста в центре Белграда, высказывая несогласие с итогами выборов в городское собрание. Об этом сообщает ТАСС.

Сторонники блока «Сербия против насилия» выражают недовольство победой коалиции правящей партии «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» (объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще ряд политических сил). Протестующие перекрыли несколько улиц в центре сербской столицы. В расположенные в том районе здания избирательной комиссии и администрации президента полетели яйца и рулоны туалетной бумаги.

Корреспондент РИА Новости добавляет, что лидеры «Сербии против насилия» потребовали аннулировать итоги голосования и объявили голодовку.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует успех партии президента Александра Вучича на выборах в Сербии. «Мы действительно очень внимательно за этим следим, это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии», — сказал он.